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Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльнар Байназаров
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Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.

В посте говорилось о том, что Аушвиц был крупнейшим нацистским лагерем смерти, который «75 лет назад был освобожден американской армией».

На пост обратили внимание немецкоговорящие пользователи сети. После этого журнал принес извинения «за чрезвычайно неловкую ошибку», отметив, что критику в свой адрес воспринимает как «справедливое наказание». При этом издание исправило свое первоначальное сообщение, указав, что концлагерь освободила Красная армия.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ выделят дополнительно €1,2 млн на организацию мероприятий в память о жертвах нацизма по случаю 75-летней годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим.

27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева освободили узников концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау» в польском Освенциме. С 2005 года к этой дате приурочен Международный день памяти жертв Холокоста. В 1941–1945 годах в лагере погибли около 1,4 млн человек.

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