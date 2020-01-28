Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.

В посте говорилось о том, что Аушвиц был крупнейшим нацистским лагерем смерти, который «75 лет назад был освобожден американской армией».

"Damals. Als die Amerikaner #Auschwitz befreiten." @derspiegel

Oder: wenn dir ein deutsches Leitmedium ungewollt beweist, dass wir viel mehr statt weniger Geschichtsunterricht brauchen. pic.twitter.com/6XhZV18Hsr — Holger Michel (@Holger_Michel) January 26, 2020

На пост обратили внимание немецкоговорящие пользователи сети. После этого журнал принес извинения «за чрезвычайно неловкую ошибку», отметив, что критику в свой адрес воспринимает как «справедливое наказание». При этом издание исправило свое первоначальное сообщение, указав, что концлагерь освободила Красная армия.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ выделят дополнительно €1,2 млн на организацию мероприятий в память о жертвах нацизма по случаю 75-летней годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим.

27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева освободили узников концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау» в польском Освенциме. С 2005 года к этой дате приурочен Международный день памяти жертв Холокоста. В 1941–1945 годах в лагере погибли около 1,4 млн человек.