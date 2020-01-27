ФРГ выделит €1,2 млн на мероприятия по случаю 75-летия освобождения Освенцима

Власти ФРГ выделят дополнительно €1,2 млн на организацию мероприятий в память о жертвах нацизма по случаю 75-летней годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим. Об этом говорится в понедельник, 27 января, на сайте министерства культуры Германии.

«Открытое и беспристрастное изучение преступлений против человечности, совершенных национал-социалистами, и широкое общественное осознание вытекающей из этого ответственности являются одними из трудно завоеванных моральных достижений нашей страны сегодня», — отметила глава ведомства Моника Грюттерс. По ее словам, в ФРГ никогда не должно быть ненависти против меньшинств, власти должны разъяснять это гражданам.

Всего власти выделят в 2020 году €26,2 млн на содействие деятельности учреждений, занимающихся сохранением памяти о жертвах национал-социалистов.

Центральным памятным мероприятием в ФРГ в понедельник станет концерт в Берлинской государственной опере. Его посетят канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Полученные от продажи билетов средства пойдут в фонд «Аушвиц-Биркенау»

27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева освободили узников концентрационного лагеря « Аушвиц-Бикернау» в польском Освенциме. С 2005 года к этой дате приурочен Международный день памяти жертв холокоста, напоминает «Газета.ру». В 1941–1945 годах в лагере погибли около 1,4 млн человек.