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В Берлине зажгли 75 свечей по случаю 75-летия освобождения Освенцима

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Фото: Global Look Press/Christian Reister
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На мемориале жертвам холокоста в Берлине зажгли 75 свечей по случаю 75-летней годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря в Освенциме, которая отмечается 27 января.

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Акцию организовало общество содействия мемориалу уничтоженным евреям Европы. «В любой день, но прежде всего в день памяти жертв холокоста, мы должны показать свое лицо, должны вместе выступить за то, чтобы часто повторяемые слова «Никогда больше» не превратились в пустую фразу», — сказала представитель организации Леа Рос, ее слова 26 января приводит ТАСС.

Кроме того, в Берлинском соборе сегодня состоялась служба по случаю годовщины освобождения концлагеря.

27 января главным мероприятием в германской столице станет концерт в Берлинской государственной опере. Его посетят канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретится с бывшими узниками, пережившими холокост, в своей резиденции в Бельвю.

Ранее 26 января президент России Владимир Путин во время выступления на мемориальном вечере «Хранитель памяти» в Москве заявил, что попытки замолчать преступления нацистов во время холокоста недопустимы и безнравственны. Он подчеркнул, что преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения, и отметил важность хранения и передачи новым поколениям «правды о самой кровопролитной войне XX столетия».

27 января — Международный день памяти жертв холокоста. В нацистском концлагере «Аушвиц-Биркау» в польском Освенциме в 1941–1945 годах погибли около 1,4 млн человек. 27 января 1945 года лагерь был освобожден войсками Красной армии.

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