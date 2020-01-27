Макрон отметил роль Красной армии в освобождении концлагеря в Освенциме

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил роль армии СССР в освобождении нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Об этом французский лидер заявил в ходе выступления в парижском Музее холокоста на церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения лагеря.

«27 января 1945 года отважные солдаты Красной армии вступили за колючую проволоку территории концлагеря. Они еще не знали в тот момент, что идут по пеплу огромной братской могилы, где погибло более миллиона человек», — заявил политик, слова которого привел Елисейский дворец в ходе трансляции на странице в Twitter.

Как напомнил Макрон, в лагере смерти были замучены более 75 тыс. французов. Долг ныне живущих — помнить о жертвах холокоста, чтобы строить настоящее. О трагедии Освенцима нужно рассказывать новым поколениям, сказал президент Франции.

Возвращающийся в Европе антисемитизм — не проблема только евреев, а проблема всех жителей континента, добавил Макрон. Мириться с расизмом и посягательством на исторические идеалы нельзя, резюмировал он.

27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта советской армии под командованием маршала Ивана Конева освободили узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. С 2005 года к этой дате приурочен Международный день памяти жертв холокоста.

Всего за годы войны в лагере смерти было истреблено свыше 4 млн человек, напоминает «Газета.ру».