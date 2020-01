Семь человек пострадали при пожаре на причале в Алабаме

Не менее семи человек были госпитализированы в стабильном состоянии и семь пропали без вести при пожаре на причале в парке округа Джексон в городе Скоттсборо (штат Алабама, США). Об этом сообщил телеканал WHNT в понедельник, 27 января.

По информации пожарных, в результате пожара есть погибшие. Точные причины произошедшего в настоящий момент неизвестны.

#BREAKING Heavy law enforcement presence at the docks near KC’s BBQ at Jackson County Park in Scottsborro. There are several fire engines, ambulances and agencies here. I am working to get information from law enforcement. Will update on this thread. pic.twitter.com/oPQ2mcz6IK