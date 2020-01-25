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Во Франции при пожаре сгорели 60 летучих мышей и несколько рептилий

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Фото: ouest-france.fr
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Около 60 летучих мышей и несколько рептилий погибли в результате пожара в зоопарке во французском городе Ла-Флеш. Об этом 25 января сообщила региональная газета Ouest France.

Как отмечает издание, пожар вспыхнул в 6:44 (8:44 мск) в террариуме зоопарка. Пожарным удалось быстро ликвидировать пламя, однако здание террариума было разрушено.

В результате пожара погибли около 60 летучих мышей и несколько рептилий.

Отмечается, что человеческих жертв удалось избежать.

По словам директора зоопарка, жирафам и пантерам, располагающимся в соседних вольерах, ничего не угрожает.

1 января в зоопарке немецкого города Крефельд из-за пожара погибли пять орангутанов, две гориллы и шимпанзе. Всего заживо сгорели более 30 приматов. Причиной пожара, как стало известно позже, стали запущенные местными жительницами «китайские фонарики».

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