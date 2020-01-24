Полиция Хьюстона сообщила о двух погибших из-за взрыва

Не менее двух человек погибли в результате взрыва в американском Хьюстоне, штат Техас, сообщил 24 января глава полиции города Арт Асеведо.

«Мы подтверждаем наличие жертв в этом происшествии, по крайней мере два человека погибли», — приводит его слова Reuters.

По словам представителя правоохранительных органов, расследование инцидента может занять несколько недель.

Взрыв в здании на северо-западе Хьюстона прогремел ранее в этот же день. По данным портала Click2Houston, волной выбило окна и двери.