В Майами сгорела яхта певца Марка Энтони

Яхта популярного американского певца Марка Энтони полностью уничтожена в результате пожара на пристани в Майами. Об этом сообщает телеканал CBS4 Miami.

Инцидент произошел 18 декабря, в среду вечером. На момент происшествия на яхте находились два члена экипажа, им удалось вовремя покинуть судно, никто из них не пострадал.

Пожар тушили несколько десятков пожарных. Причина возникновения пожара на данный момент неизвестна. Отмечается, что дым можно было увидеть из центра города.

Представитель певца отметила, что Энтони на данный момент находится за границей, инцидент он пока никак не прокомментировал.

Яхта длиной 40 м, рассчитанная на 12 человек, обошлась артисту в $7 млн. На ней располагались пять кают, джакузи, стоянка для гидроциклов и зона для барбекю. Ранее певец выставил судно на продажу.

Марк Энтони — известный пуэрториканский певец стиля «сальса», музыкант и композитор, актер. Популярен как в странах Латинской Америки, так и за их пределами. Бывший муж певицы и актрисы Дженнифер Лопес.