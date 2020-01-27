На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году

На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.

В сообщении центра в Facebook сказано, что за эпидсезон 2019–2020 в вирусологическую лабораторию было доставлено 73 образца для исследования на грипп. На данный момент специалисты проверили 67 из них.

«По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР (полимеразной цепной реакции. — Ред.), получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) — 3, грипп А нетипизированный — 1, грипп В — 3, аденовирус — 2, бокавирус — 1, коронавирус — 1 и риновирус — 1», — говорится в сообщении.

При этом штамм вируса не указан. В комментариях на вопрос одного из пользователей, идет ли речь о коронавирусе из Китая, центр ответил: «Нет, не китайский».

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Уже известно о нескольких случаях заболевания в других странах, в том числе в Австралии, Канаде, США, Франции, Южной Корее и Японии.

Источник заражения до сих пор точно не установлен. Предположительно, болезнь распространилась через мясо змей, которое продавалось на рынке в Ухане.

К 27 января СМИ сообщают о 2835 случаях заражения только в Китае, из которых 81 погибли, 57 — вылечились. Китайские медики уже разработали успешный метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в РФ. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в Россию. Рейсы из Уханя в Москву отменены. В разговоре с «Известиями» научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев заявил, что вспышка коронавируса сойдет на нет уже к апрелю.