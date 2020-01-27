Более 2,5 тыс. человек переселят из аварийных домов в Подмосковье

В течение 2020 года в Московской области новое жилье получат более 2,5 тыс. человек, живущих в аварийных домах. Такие данные обнародовала пресс-служба регионального министерства строительства.

Работу проведут в рамках государственных программ, в том числе нацпроекта «Жилье и городская среда». В общей сложности планируется расселить более 46 тыс. кв. м домов в Шатуре, Орехово-Зуево, Сергиевом Посаде, Коломне, Дмитрове и других муниципалитетах.

Как отмечает «Подмосковье сегодня», в 2019 году новое жилье получили более 2 тыс. человек из старых домов. Расселили порядка 32 тыс. кв. м жилья.

25 января вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что столичные строительные проекты можно реализовать и в других городах России.