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Директор школы на Сахалине оштрафован за обучение в аварийном здании

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Фото: sakhalin.info
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Прокуратура Сахалинской области оштрафовала директора школы в селе Чехов за организацию учебного процесса в аварийном здании. Об этом в понедельник, 27 января, сообщается на сайте надзорного ведомства.

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По данным прокуратуры, стены школы, в том числе и самонесущие, имели трещины. В аварийном состоянии находились спортивный зал, часть учебного корпуса школы и мастерские. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.7. КоАП РФ («Нарушение требований к условиям обучения детей»).

«В суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации, управления образования МО «Холмский городской округ» и образовательного учреждения незаконным и об их понуждении к немедленному принятию мер по обеспечению безопасного проведения учебного процесса и безопасного пребывания в учебной организации учащихся», — добавили в прокуратуре.

В аварийных помещениях школы на время разбирательств прекращен учебный процесс.

В декабре сообщалось, что закрытая школа № 55 во Владивостоке, о которой рассказали президенту России Владимиру Путину в ходе ежегодной пресс-конференции, возобновит работу в 2020 году. Учебное заведение было закрыто в 2012 году из-за низкой наполняемости. После вынесения проблемы на широкое обсуждение в здании был проведен капитальный ремонт, закуплено новое учебное, медицинское, технологическое и спортивное оборудование и инвентарь.

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