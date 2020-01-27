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В МИД России прокомментировали обстрел посольства США в Ираке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Иракские власти должны обеспечивать безопасность всех дипломатических миссий в стране. Такое заявление в понедельник, 27 января, сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков после сообщений об обстреле посольства Соединенных Штатов в Багдаде.

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«Безопасность любого дипучреждения, безусловно, должна быть обеспечена. Не считаем возможным отклоняться от этой нормы», — цитирует дипломата «РИА Новости».

26 января стало известно, что три реактивных снаряда разорвались на территории американского посольства в «зеленой зоне» Багдада. Одна из ракет попала в ресторан дипмиссии. Всего в сторону диппредставительства выпустили пять ракет «катюша». Сообщалось о трех пострадавших при обстреле, их национальность неизвестна.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди заявил, что распорядился найти и наказать виновных за атаку. Спикер иракского парламента Мухаммед аль-Хальбуси назвал удары по американскому посольству недопустимыми. Он подчеркнул, что инцидент оскорбляет репутацию Ирака и противоречит международным нормам.

Американские власти приняли решение эвакуировать своих сотрудников из Багдада. По мнению Госдепартамента США, основную угрозу для дипломатов представляют «поддерживаемые Ираком группировки». Там также назвали напряженной ситуацию в сфере безопасности в Ираке, отмечает «Газета.ру».

Район «зеленая зона» иракской столицы с правительственными ведомствами и зданиями посольств регулярно подвергается ракетным обстрелам со стороны вооруженных группировок. 21 января не менее трех ракет упали вблизи дипмиссии США.

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