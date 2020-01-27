В Ираке прокомментировали ракетные удары по американскому посольству

Спикер иракского парламента Мухаммед аль-Хальбуси считает, что ракетные удары по диппредставительству США в Багдаде недопустимы и наносят репутационный урон Ираку. Его слова приводит в понедельник, 27 января, телеканал Alsumaria News.

«Повторяющиеся ракетные удары по посольству США в центральной части Багдада недопустимы», — заявил аль-Хальбуси.

По его мнению, произошедшее оскорбляет репутацию Ирака и ослабляет суверенитет государства. Кроме того, это противоречит международным нормам и соглашениям, в рамках которых Ирак «отказался быть стороной любого конфликта».

Ранее стало известно, что США начали эвакуацию сотрудников своего посольства в Багдаде при помощи вертолетов.

Инцидент произошел 26 января в «зеленой зоне» Багдада, где расположены государственные и дипломатические учреждения. Всего по американскому диппредставительству было выпущено пять ракет «Катюша». Три из них достигли цели. При этом одна из ракет попала в ресторан во время обеда.

Сообщается о трех пострадавших, однако их национальность не уточняется.