Ракета упала на территорию посольства США в Багдаде

«Зеленая зона» Багдада, где расположены государственные и дипломатические учреждения, подверглась ракетному обстрелу. Об этом 26 января сообщил портал «Мавазин Ньюс».

По его данным, один из снарядов попал в здание на территории посольства США.

Всего по «зеленой зоне» было выпущено не менее пяти ракет. Подробности произошедшего уточняются, пишет ТАСС.

Район иракской столицы с правительственными ведомствами и зданиями посольств иностранных государств регулярно подвергается ракетному обстрелу со стороны вооруженных группировок. 21 января не менее трех ракет упали вблизи американской дипмиссии.

8 января две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, одна разорвалась возле посольства США.