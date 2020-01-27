В ресторан посольства США в Багдаде попала ракета

Три ракеты ударили непосредственно по посольству США, находящемуся в «зеленой зоне» Багдада. Одна из ракет попала в ресторан посольства. Об этом 26 января сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Отмечается, что всего по американскому посольству в столице Ирака было выпущено пять ракет «Катюша». Из них три достигли цели. При этом одна из ракет попала в ресторан во время обеда. В результате инцидента никто не пострадал.

О том, что «зеленая зона» Багдада, где расположены государственные и дипломатические учреждения, подверглась ракетному обстрелу, СМИ сообщали ранее в этот день. Тогда же отмечалось, что одна из ракет попала в здание на территории посольства США.

Район иракской столицы с правительственными ведомствами и зданиями посольств иностранных государств регулярно подвергается ракетному обстрелу со стороны вооруженных группировок. 21 января не менее трех ракет упали вблизи американской дипмиссии.

8 января две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, одна разорвалась возле посольства США.