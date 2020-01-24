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США назвали количество пострадавших при атаках Ирана на базы в Ираке

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Фото: REUTERS/John Davison
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Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что во время атак Ирана на американские базы в Ираке пострадали 34 военнослужащих США, половина из них всё еще проходит лечение, сообщает в пятницу 24 января издание Denver Post.

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Уточняется, что всем пострадавшим диагностировали черепно-мозговые травмы.

По словам Хоффмана, 17 американских военных были эвакуированы из Ирака в медицинские учреждения США в Германии, один — в Кувейт, а 16 остались в Ираке.

Проходивший обследование в Кувейте американец, как и его 16 коллег в Ираке, уже вернулись к работе, остальные продолжают находиться под наблюдением врачей.

Ранее СМИ сообщали об 11 пострадавших американских военных во время атак в Ираке.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где располагаются войска США и международной коалиции. Атака стала ответом на убийство американскими военными генерала Касема Сулеймани.

Сразу после этого Пентагон заявил, что никто из находившихся на базах военных не пострадал.

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