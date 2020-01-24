В Ираке прошли протесты против присутствия американских войск

В Багдаде в пятницу прошли многотысячные протесты против американского присутствия в Ираке, сообщает 24 января The New York Times.

По данным издания, численность протестующих достигает 200–250 тыс. человек, в то время как Reuters насчитывает десятки тысяч. Агентство также отмечает, что протесты носят мирный характер.

Выйти на улицы с требованием вывода американских войск призвал шиитский религиозный лидер Муктада ас-Садр.

До этого протесты в стране проходили 17 января. Участники демонстрации требовали вывода войск США с территории Ирака и выступали против иностранного вмешательства в дела страны.

Акция состоялась после заявления Пентагона о намерении сохранить военное присутствие в Ираке. Официальный представитель минобороны США Джонатан Хоффман объяснил это тем, что «так будет лучше для иракского народа».

5 января парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с возглавляемой США коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и потребовал вывода иностранных войск из страны.

Причиной стала атака американских ВВС на аэропорт Багдада, в ходе которой был убит глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс», генерал Касем Сулеймани.

США объявили, что не намерены покидать территорию Ирака, если страна не компенсирует Вашингтону вложенные деньги. В настоящее время на иракской территории размещены 5,2 тыс. американских военных.