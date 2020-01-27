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Началась эвакуация посольства США в Багдаде

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Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani
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В Багдаде при помощи вертолетов эвакуируют сотрудников американского посольства, которое подверглось ракетному обстрелу, сообщает в понедельник, 27 января, Alsumaria News со ссылкой на источник в службах безопасности.

Также собеседник телеканала рассказал о трех пострадавших в результате нападения. Их национальность неизвестна. Ранее сообщалось, что никто не пострадал от атак.

Агентство France-Presse со ссылкой на местные власти сообщает о по меньшей мере одном пострадавшем.

Инцидент произошел 26 января в «зеленой зоне» Багдада, где расположены государственные и дипломатические учреждения. Всего по американскому диппредставительству было выпущено пять ракет «Катюша». Три из них достигли цели. При этом одна из ракет попала в ресторан во время обеда.

Район иракской столицы с правительственными ведомствами и зданиями посольств иностранных государств регулярно подвергается ракетному обстрелу со стороны вооруженных группировок. Последний раз эта территория подверглась нападению 21 января.

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