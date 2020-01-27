Госдеп отреагировал на ракетный обстрел посольства США в Багдаде

Госдепартамент США прокомментировал ракетные удары, нанесенные по американскому посольству в Багдаде 26 января.

По словам дипломатов, угрозу безопасности в Ираке представляют «поддерживаемые Ираном группировки», а сама ситуация на иракской территории остается напряженной.

«Мы в курсе сообщений о ракетных обстрелах международной зоны. Мы призываем власти Ирака выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов», — цитирует 27 января заявление ведомства «РИА Новости».

В воскресенье стало известно, что три реактивных снаряда разорвались на территории американского посольства в Багдаде. Одна из ракет попала в ресторан дипмиссии.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди заявил, что распорядился найти и наказать виновных за обстрел.

Американские власти приняли решение эвакуировать своих сотрудников из Багдада.

Район «зеленая зона» иракской столицы с правительственными ведомствами и зданиями посольств регулярно подвергается ракетным обстрелам со стороны вооруженных группировок. 21 января не менее трех ракет упали вблизи дипмиссии США.

Несколькими днями ранее группировки повстанцев, выступающих за вывод американских войск из Ирака, обстреляли военную базу США.