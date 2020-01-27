Рябков заявил о разных позициях участников СВПД по механизму споров

Россия не разделяет позицию некоторых участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана по вопросу запуска механизма разрешения споров в рамках сделки с Тегераном. Об этом 27 января заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

В Москве полагают, что для запуска механизма разрешения споров по СВПД и начала отсчета времени необходимо согласовать некоторые процедуры, не прописанные в соответствующем параграфе плана.

Рябков пояснил, что Россия в курсе позиции некоторых участников СВПД о том, что 15-дневный срок для нахождения позиции в связи с запуском механизма необходимо отсчитывать с момента уведомления, а не первого следующего за ним заседания совместной комиссии.

«Эта позиция ряда участников нам известна, но мы ее не разделяем», — приводит его слова «РИА Новости».

14 января главы МИД «евротройки» (Великобритания, Германия, Франция) объявили о запуске механизма разрешения споров, отказавшись принимать аргументы Ирана о его праве исполнять обязанности в меньшем объеме, чем предусмотрено в СВПД.

До встречи «евротройки» в Лондоне и вовсе допускали замену ядерной сделки новым соглашением на условиях США, а в Евросоюзе обещали сохранить соглашение при условии выполнения Ираном взятых на себя обязательств.

В Тегеране не нашли «ничего нового» в заявлении «евротройки» от 14 января, а несколькими днями ранее допустили переговоры по соглашению только в случае, если США вернутся в него. Однако в Вашингтоне призывали участников выйти из СВПД и начать разрабатывать новый документ.

Москва же призывала провести встречу оставшихся участников СПВД и «по-честному поговорить друг с другом», чтобы «разобраться в ситуации». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Тегеран отказался выполнять лишь те обязательства, которые сам же на себя дополнительно взял, и упрекнул США в их требовании от Ирана выполнять условия сделки, которую сами же называли худшей в истории.

Договор о Совместном всеобъемлющем плане действий был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Он подразумевает отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. В 2018 году США вышли из договора.