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Трамп назвал разоблачения Болтона по Украине пиаром для продажи мемуаров

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Фото: Global Look Press/Shealah Craighead/ZUMAPRESS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что разоблачение, сделанное бывшим советником по нацбезопасности Джоном Болтоном в мемуарах, — это пиар для увеличения продаж будущей книги. Об этом глава Белого дома написал в понедельник, 27 января, в своем Twitter.

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Ранее в этот день сообщалось, что в черновиках своих будущих мемуаров Болтон рассказал о том, что Трамп летом 2019 года говорил ему о желании продолжить блокировку военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не передаст ему все материалы, связанные с вероятным противником Трампа на выборах 2020 года Джо Байденом и сторонниками Хиллари Клинтон на Украине.

«Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованиями в отношении демократов, в том числе в отношении семьи Байденов. На самом деле он не жаловался на этот счет в момент его освобождения от должности, когда он получил достаточно много общественного внимания. И если Болтон это сказал, то только, чтобы продать книгу», — подчеркнул американский лидер.

Накануне в Сети появилось видео с ужина Трампа в 2018 году, во время которого он, в частности, рассуждает о ситуации на Украине. По мнению журналистов, видео может сыграть роль в деле об импичменте президента, так как на кадрах якобы присутствуют соратники адвоката Трампа Рудольфа Джулиани — украинские олигархи Лев Парнас и Игорь Фруман, которых подозревали в оказании влияния на избирательную кампанию в США.

Осенью прошлого года в США началось расследование для объявления импичмента американскому лидеру. Демократы обвиняют политика в давлении на Украину с целью дискредитации его соперника на президентских выборах 2020 года от демократов Джо Байдена.

21 января в сенате начались слушания по импичменту президента США по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса.

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