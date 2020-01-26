Появилось видео рассуждений Трампа о противостоянии Украины и России

Агентство Associated Press опубликовало 25 января видео с ужина президента США Дональда Трампа в 2018 году, во время которого он рассуждает о ситуации на Украине, призывает уволить на данный момент уже бывшего американского посла в Киеве Мари Йованович и критикует Джорджа Буша – младшего.

Как пишет агентство, видео может сыграть роль в деле об импичменте президента, так как на кадрах якобы присутствуют соратники адвоката Трампа Рудольфа Джулиани — украинские олигархи Лев Парнас и Игорь Фруман, которых подозревали в оказании влияния на избирательную кампанию в США, а также в попытке оказать давление на назначение директоров «Нафтогаза».

На опубликованной записи Трамп интересуется, «как долго Украина сможет противостоять России без помощи США», а также призывает немедленно уволить посла Йованович.

После этого Трамп положительно отозвался о госсекретаре Майке Помпео и выразил недовольство из-за присутствия США на Ближнем Востоке.

По его словам, экс-президент Джордж Буш – младший втянул Штаты в войну, за которую пришлось заплатить $7 трлн. Недоумение у Трампа вызвало и участие Вашингтона в Корейской войне.

Осенью в США началось расследование для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют политика в давлении на Украину с целью дискредитации его соперника на президентских выборах 2020 года от демократов Джо Байдена.

24 января стало известно, что Майк Помпео обругал журналистку, которая задавала ему вопросы об Украине и после Йованович.