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Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

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Фото: REUTERS/Juan Carlos Ulate
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Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.

Как рассказала сама Келли, во время интервью Помпео не понравилось, что ему задают вопросы о бывшем после США на Украине Мари Йованович, за которой, как стало известно в январе, осуществлялась слежка в Киеве.

Госсекретарь якобы разозлился и отметил, что его пригласили обсудить Иран, а не Украину.

«Вы знаете, я согласился прийти на ваше шоу сегодня, чтобы поговорить об Иране. Это то, что я собираюсь сделать. Я знаю, какова была наша политика в отношении Украины. <…> Я горжусь работой, которую мы сделали», — сказал Помпео.

По словам ведущей, после интервью Помпео пригласил ее для разговора.

«Меня отвели в личную гостиную госсекретаря, где он ждал и где он затем кричал на меня столько же, сколько длилось интервью», — рассказала Келли.

Она отметила, что Помпео нецензурно обругал ее и выразил сомнения в том, что американцев интересует Украина.

«Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я сказала да, и он попросил помощников принести нам карту мира. Я указала на Украину. Он убрал карту», — добавила она.

В ноябре президента США Дональда Трампа обвинили в запугивании экс-посла Йованович.

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