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Адвокаты Трампа начали его защиту на процессе по импичменту в сенате США

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по импичменту в сенате. Трансляция 25 января ведется телеканалом C-SPAN.

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В ходе преставления позиции возглавляющий защиту Трампа Пэт Сиполлоне обвинил демократов в том, что они «не потратили и одной минуты» в ходе озвучивания своей позиции на то, чтобы представить, «какие последствия это будет иметь для США».

Слушания по импичменту американскому лидеру начались с блокировки республиканцами запроса демократов на получение документов о его контактах с Зеленским и о заморозке военной помощи Киеву.

Сенаторам предстоит решить, виновен ли президент в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Для отстранения Трампа требуется две трети голосов участников заседаний.

20 января лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер внес поправку к регламенту процесса по импичменту, которая предусматривает запрос документов о предполагаемом давлении Трампа на украинские власти. Автором инициативы, которая регламентирует сроки и последовательность разбирательства, выступил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

Согласно документу, республиканцы планируют дать юристам, которые будут защищать Трампа, и выбранным палатой представителей обвинителям по 24 часа в течение трех дней сессии на предоставление своих аргументов.

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