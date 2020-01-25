Рейтинг Трампа вырос на 6%

Благодаря экономической политике президента США Дональда Трампа рейтинг одобрения его деятельности среди американцев вырос до 44%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом ABC News и газетой The Washington Post.

Таким образом, рейтинг Трампа, по сравнению с октябрьским опросом, вырос на 6%.

При этом 56% опрошенных положительно оценили именно экономический курс президента.

По данным исследования, за импичмент Трампа высказались 47% американцев, против отстранения главы Белого дома от власти выступили 49%, пишет «РИА Новости».

Опрос проводился 20–23 января на всей территории США среди 1004 человек.

В настоящее время сенат США проводит дебаты по импичменту Трампа. В декабре за отстранение президента высказалась палата представителей конгресса. Они обвинили американского лидера в превышении полномочий и постановке препятствий работе сената. По мнению демократов, которые стали инициаторами процедуры, Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского и требовал начать расследование против своего политического противника Джо Байдена в обмен на военную помощь.

И Трамп, и Зеленский обвинения отвергли.