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Социологи рассказали о росте рейтинга доверия Путину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил рейтинг доверия политикам, а также оценки деятельности государственных институтов. Согласно результатам опроса, опубликованного в пятницу, 24 января, на сайте центра, 71,5% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину.

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Отмечается, что показатель одобрения деятельности главы государства по среднему значению за неделю с 13 по 19 января 2020 года вырос до 65,4%. До этого он составлял 62,3%. На вопрос о доверии главе государства положительно ответили 71,5% (против 68,9% неделей ранее).

Ранее, 17 января, ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга оценки деятельности Путина среди россиян после выступления с посланием Федеральному собранию. По словам гендиректора компании Валерия Федорова, рост составил 3 процентных пункта.

Во время послания Федеральному собранию 15 января Путин предложил пакет конституционных изменений. Среди них — утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны, усиление ролей Конституционного суда России, Госсовета и губернаторов через официальное закрепление положений в Конституции. За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам.

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