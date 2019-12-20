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Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Работу президента России Владимира Путина одобряют 64% россиян. Этот показатель вырос на 1,5% после ежегодной большой пресс-конференции главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), оказавшиеся в распоряжении «Известий», в пятницу, 20 декабря.

Во время прямой трансляции пресс-конференции ВЦИОМ выбрал несколько фокус-групп в разных городах страны. Аналитики фиксировали реакцию респондентов на разные темы, которые звучали в ходе общения президента с журналистами.

«В топ тем, в отношении которых зафиксирован больший уровень реакций, вошли: «О ситуации в здравоохранении и перспективах решения проблем, выделении средств на здравоохранение», «Демографическая ситуация. Мигранты», «Работа правоохранительных органов», — говорится в исследовании.

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Кроме того, люди с интересом восприняли ответы о решениях WADA, ситуации на Украине, законе о домашнем насилии, российско-японских отношениях и индексации пенсий.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71% опрошенных. Дмитрию Медведеву доверяют — 37,5%, Владимиру Жириновскому — 37,8%, Геннадию Зюганову — 33,2%, Сергею Миронову — 26,3% респондентов.

31 мая ВЦИОМ заявил о росте одобрения работы Путина. Тогда рейтинг был на отметке в 64,5%.

30 мая Кремль обратился к социологам за оценкой динамики рейтинга Путина.

29 мая гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал о последовательном росте рейтинга Путина с января по май 2019 года.

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