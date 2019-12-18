Опрос ВЦИОМ показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины

Более половины российских граждан назвали нынешние отношения России и Украины скорее плохими. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которыми ознакомились «РИА Новости».

Согласно исследованию, плохими отношения назвали 53% россиян, и плохими, и хорошими их считают 30% граждан, 12% респондентов не определились с ответом и только 5% опрошенных посчитали их хорошими.

При этом 43% граждан уверены в возможности нормализовать отношения между странами в будущем, хотя такими как прежде они уже не будут. В возможность вернуть дружеские отношения верят 19% респондентов, еще 14% считают, что отношения между Киевом и Москвой смогут стать братскими и союзническими. Однако 11% уверены в ухудшении двусторонних отношений, еще 10% затруднились ответить, а 3% указали свои варианты.

Также ВЦИОМ выяснил отношение россиян к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Большинство — 35% — ничего не знают о его деятельности, 29% опрошенных относятся к украинскому лидеру безразлично, 21% человек высказались о нем отрицательно, положительно оценили главу Украины лишь 9% респондентов.

19 июля ВЦИОМ проводил опрос российских граждан и выяснил, что абсолютное большинство (85%) россиян полагает, что для страны важно иметь дружеские отношения с Украиной. 17 июля более двух третей россиян (68%) заявили, что в целом хорошо относятся к Украине, 56% респондентов — в основном хорошо, еще 12% — очень хорошо.