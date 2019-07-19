Более 80% россиян заявили о важности дружбы с Украиной

Абсолютное большинство (85%) россиян полагает, что для страны важно иметь дружеские отношения с Украиной. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые 19 июля приводит «РИА Новости».

Против необходимости дружеских отношений с Украиной выступили только 11% респондентов. И лишь 4% россиян полагают, что России не нужно улучшать отношения с соседней страной.

По мнению более 44% участников опроса, вина за плохие отношения стран лежит на Киеве. Еще 39% считают, что обе стороны несут равную ответственность, виноватой Москву считают лишь 6% респондентов.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 20 июня среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет по телефону. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

17 июля более двух третей россиян (68%) заявили, что в целом хорошо относятся к Украине, 56% респондентов — в основном хорошо, еще 12% — очень хорошо.