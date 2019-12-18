Адвокат Фирташа одолжил $1 млн помощнику Джулиани Парнасу

Адвокат украинского олигарха Дмитрия Фирташа Ральф Изенеггер утверждает, что одолжил $1 млн предпринимателю Льву Парнасу, выполнявшему на Украине поручения Рудольфа Джулиани — адвоката президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на электронное письмо Изенеггера в среду, 18 декабря.

«Все средства принадлежали мне, в этом случае я не действовал по поручению или от лица кого-либо из моих клиентов», — цитирует агентство слова адвоката.

Изенеггер пояснил, что деньги были переданы Парнасу и его супруге, чтобы те купили дом во Флориде.

В своих первых публичных комментариях по поводу указанной суммы Изенеггер сообщил Reuters, что это был процентный кредит, являвшийся личной деловой сделкой.

Агентство Bloomberg со ссылкой на информацию с заседания по делу Парнаса в Нью-Йорке сообщило 16 декабря, что Парнас получил кредит от самого Фирташа. Защита украинского бизнесмена утверждала, что упомянутая выше сумма была кредитом, предназначенным для жены обвиняемого.

Фирташа арестовали в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпустили под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в €125 млн. В июне 2019 года стало известно, что бизнесмена могут экстрадировать из этой страны в США в начале июля, но выдача так и не произошла. В Соединенных Штатах Фирташ проходит по делу о подкупе официальных лиц с целью получения контракта на поставку титана авиаконцерну Boeing.

Выдачи предпринимателя требует и Испания, где он обвиняется в отмывании денег и создании криминальной группировки. Однако в 2017 году суд Вены решил, что у Испании нет оснований претендовать на выдачу Фирташа.

Что касается Льва Парнаса, он был задержан 9 октября в США вместе с Игорем Фруманом. Оба бизнесмена являются выходцами из СССР и клиентами Джулиани. 7 октября стало известно, что группа бизнесменов из США, связанных с Трампом, которым впоследствии оказались Парнас и Фруман, хотела оказать влияние на назначение директоров украинской нефтяной госкомпании «Нафтогаз». Американские СМИ писали, что министр энергетики США Рик Перри советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому включить американцев в совет «Нафтогаза».

Сообщалось, что бизнесмены должны предстать перед судом по обвинению в нарушении правил финансирования предвыборной кампании в США в 2016 году.

ТАСС со ссылкой на Bloomberg отмечает, что прокуратура предъявила Парнасу и ряду других лиц обвинения, в частности, в нарушениях при лоббистской деятельности. Его подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла США в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Отмечается, что Парнас в том числе занимался переводом материалов для Фирташа, а плата за эти услуги ему поступала через адвокатов.

11 октября Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование против Джулиани. По данным газеты The New York Times, его подозревают в нарушении законов о лоббизме. Расследование касается деятельности юриста на Украине и якобы его попыток добиться отставки Йованович в этой стране. Следователи планируют установить, нарушал ли он законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.

Осенью в США началось расследование для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют политика в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократов бывшего вице-президента США Джо Байдена.