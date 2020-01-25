Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал скандал с журналисткой Мэри Луиз Келли, с которой у него ранее произошел конфликт, обвинив ее во лжи и непорядочности. Об этом говорится в распространенном 25 января заявлении на сайте Госдепартамента США.

По словам Помпео, Келли солгала ему дважды: при подготовке его интервью и вчера, когда согласилась провести их беседу после интервью без записи.

«Стыдно, что этот репортер решил нарушить основные правила журналистики и порядочности. Это еще один пример того, как сумасшедшие СМИ пытаются причинить вред президенту [США Дональду] Трампу и его администрации. Неудивительно, что американский народ не доверяет многим СМИ», — заявил госсекретарь.

Он также намекнул, что журналистка не смогла верно ответить на вопрос, где находится Украина на карте мира, написав «стоит отметить, что Бангладеш — это НЕ Украина».

Ранее в этот же день радиостанция NPR сообщала, что Помпео выругался на Келли из-за ее вопросов об Украине. Как рассказала сама журналистка, во время интервью Помпео не понравилось, что ему задают вопросы о бывшем после США на Украине Мари Йованович, за которой, как стало известно в январе, осуществлялась слежка в Киеве.

По словам ведущей, после интервью Помпео пригласил ее для разговора, где нецензурно обругал ее и выразил сомнения в том, что американцев интересует Украина, передает Газета.ru. Кроме того, политик попросил Келли указать, где находится Украина на карте мира, и после того, как она это сделала, убрал карту.

Американские СМИ также неоднократно критиковал и президент Трамп. Так, в октябре он назвал работу американского телеканала CNN позором страны и предложил создать новые СМИ, которые бы транслировали верную информацию о государстве по всему миру.