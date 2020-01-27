Болтон в мемуарах подтвердил давление Трампа на Украину

Президент США Дональд Трамп прошлым летом говорил бывшему советнику по нацбезопасности Джону Болтону о желании продолжить блокировку военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не начнет расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и других демократов. Об этом сообщила 26 января американская газета The New York Times.

Журналисты ссылаются на черновики будущих мемуаров Болтона. Информация в общих чертах обрисовывает показания бывшего советника, если бы он был вызван свидетелем на процесс по импичменту Трампа, полагают авторы статьи.

Болтон пишет, что, несмотря на его позицию и «давление» со стороны госсекретаря Майка Помпео и главы Пентагона Марка Эспера, Трамп отказывал им в разблокировке военной помощи. В августе глава Белого дома в беседе с Болтоном заявил, что не хочет отправлять Украине помощь, пока Киев не передаст все материалы, относящиеся к «российскому расследованию», связанному с его будущим оппонентом на выборах Джо Байденом.

Как напоминает «Газета.ру», общий объем замороженной помощи Киеву составляет $391 млн. Вашингтон разблокировал эту сумму в середине сентября прошлого года.

Накануне в Сети появилось видео с ужина Трампа в 2018 году, во время которого он, в частности, рассуждает о ситуации на Украине. По мнению журналистов, видео может сыграть роль в деле об импичменте президента, так как на кадрах якобы присутствуют соратники адвоката Трампа Рудольфа Джулиани — украинские олигархи Лев Парнас и Игорь Фруман, которых подозревали в оказании влияния на избирательную кампанию в США.

Осенью прошлого года в США началось расследование для объявления импичмента американскому лидеру. Демократы обвиняют политика в давлении на Украину с целью дискредитации его соперника на президентских выборах 2020 года от демократов Джо Байдена.

21 января в сенате начались слушания по импичменту президента США по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса.