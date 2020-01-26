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СМИ: Трамп хочет поддержки демократа на голосовании по импичменту

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп и его помощники планируют заручиться поддержкой хотя бы одного сенатора-демократа, который отдал бы голос против его отстранения от должности главы государства. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в воскресенье, 26 января.

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Отмечается, что американский лидер горд тем, что на голосовании прошлого года три демократа выступили против импичмента. Среди вероятных персон, готовых поддержать американского лидера, издание выделяет Джо Манчина, сенатора от штата Западная Вирджиния. Ранее он не раз выступал на стороне Трампа по острым вопросам.

В то же время обращается внимание на то, что Манчин сохранит репутацию умеренного демократа, но станет изгоем в рядах Демократической партии, если выступит против импичмента.

Ранее, 25 января, адвокаты Дональда Трампа начали представление позиции защиты в рамках процесса об импичменте в американском сенате. В частности, они обратили внимание на то, что демократы не уделили времени описанию возможных последствий импичмента Трампу.

Осенью прошлого года в США началось расследование для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют политика в давлении на Украину с целью дискредитации его соперника на президентских выборах 2020 года от демократов Джо Байдена.

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