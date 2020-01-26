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Франция эвакуирует своих граждан из Китая из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство Франции намерено эвакуировать из китайского Уханя всех своих желающих сограждан из-за эпидемии коронавируса, заявила в воскресенье, 26 января, глава французского министерства здравоохранения Аньес Бузин.

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По ее словам, процесс будет согласован с китайскими властями, а его старт намечен на середину грядущей недели.

«Репатриированные люди будут находиться под наблюдением 14 дней», — цитирует Бузин портал France Info.

Ранее стало известно, что Китай окажет содействие США при эвакуации сотрудников американского генконсульства Уханя.

Сообщения о распространении неизвестной ранее пневмонии в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже было установлено, что причиной является 2019-nCoV. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Власти Китая предупредили, что вирус мутирует и быстро распространяется, поэтому в КНР на карантин закрыли порядка 10 городов.

По последним данным, количество жертв пневмонии увеличилось до 57, а число подтвержденных случаев заболевания — до 2027.

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