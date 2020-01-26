Первая партия нефти из Норвегии поступила на белорусский НПЗ «Нафтан»

Первая часть партии норвежской нефти поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан». Об этом в воскресенье, 26 января, ТАСС сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Из Клайпедского порта по железной дороге в воскресенье на станцию «Новополоцк» прибыл состав из 59 цистерн общим объемом около 3,5 тыс. т. Полностью вся партия норвежской нефти (более 80 тыс. т. — Ред.), доставленная судном Breiviken, должна поступить на предприятие в течение ближайших двух недель», — сказал он.

21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовности покупать нефть за пределами России по мировым ценам. При этом накануне стало известно, что Минск закупил 80 тыс. т норвежской нефти.

По словам белорусского лидера, его страна будет стремиться к тому, чтоб закупать у РФ не более 30–40% нефти. В качестве альтернативных поставщиков Минск рассматривает Польшу, Украину, Прибалтику, Казахстан и Азербайджан.

24 января Лукашенко рассказал о причине разногласий между Белоруссией и Россией в сфере поставки энергоресурсов. По его словам, российская сторона назвала слишком высокую цену для нефти.

Белорусская сторона не отказывается и от российских поставок, но думает о диверсификации, отмечал он. При этом Лукашенко подчеркивал, что белорусская сторона заинтересована в хороших отношениях с Москвой. Между странами «бывало всякое», отметил лидер, но Белоруссии нужны «нормальные, дружеские, братские отношения», а не разногласия.