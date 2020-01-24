Лукашенко рассказал о причинах разногласий с Россией по нефти

Причиной разногласий между Белоруссией и Россией в сфере поставки энергоресурсов стала слишком высокая цена российской нефти. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая», — цитирует его БелТА.

Также белорусский лидер подчеркнул, что не блефовал, когда обещал найти другие источники поставок, если Россия не изменит позицию.

Один из маршрутов — через балтийские порты, отметил он. Таким образом уже поставляется партия нефти из Норвегии. Еще один — из Гданьска, реверсом по нефтепроводу «Дружба».

Также ведутся переговоры с другими участниками рынка — США, Саудовской Аравией, ОАЭ, они заинтересованы и обещают поставить «сколько надо» нефти, подчеркнул он.

Белорусская сторона не отказывается и от российских поставок, но думает о диверсификации, отметил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в хороших отношениях с Россией. «Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях», — сказал он.

В отношениях между странами «бывало всякое», отметил Лукашенко, но Белоруссии нужны «нормальные, дружеские, братские отношения», а не разногласия.

21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовности готов покупать нефть за пределами России по мировым ценам. При этом накануне стало известно, что Минск закупил 80 тыс. т норвежской нефти.

По словам белорусского лидера, его страна будет стремиться к тому, чтоб закупать у РФ не более 30–40% нефти. В качестве альтернативных поставщиков Минск рассматривает Польшу, Украину, Прибалтику, Казахстан и Азербайджан.