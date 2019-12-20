Три вопроса на двоих: что тормозит интеграцию России и Белоруссии

Москва и Минск до сих пор не согласовали вопросы, связанные с поставками нефти и газа. Также не урегулированы разногласия в налоговой сфере. По всем остальным дорожным картам, которые нацелены на расширение интеграции в рамках Союзного государства, решение есть . Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам российско-белорусских переговоров. Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе диалога отметили важность расширения двусторонних связей не только для укрепления экономик двух стран, но и для повышения обороноспособности. Следующая встреча лидеров двух стран может пройти в конце этого года или начале 2020- го.

Не последний раунд

В Санкт-Петербург 20 декабря съехались лидеры практически всех постсоветских стран. Северная столица приняла не только заседание Высшего Евразийского экономического совета, но еще и неформальный саммит СНГ. Тем не менее, наибольшее внимание привлекали российско-белорусские переговоры , которые также как и другие мероприятия, прошли в президентской библиотеке на Сенатской площади.

Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались недавно — 7 декабря в Сочи они провели многочасовую беседу, которая, однако, не оправдала ожидания многих оптимистов. Сторонам не удалось согласовать восемь дорожных карт из 31 и тем самым сделать шаг на пути углубления интеграции в рамках Союзного государства.

Решающего прорыва не ожидалось и от встречи в городе на Неве, которая в общей сложности заняла полтора часа . Тот факт, что итоги будет подводить глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сразу вызвал у журналистов легкую тревожность, так как все прекрасно помнили прошлое выступление чиновника. Мало того, что его заявление продлилось около минуты, главным тезисом «сочинской речи» стала констатация конструктивного диалога между Москвой и Минском. А этого естественно было недостаточно.

На этот раз министр не изменил своему стилю, но к счастью, все же раскрыл чуть больше подробностей беседы.

— По результатам сегодняшних переговоров осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. Это договоренности в нефтяной сфере, газовой сфере и в налоговой сфере . Это три группы вопросов, которые надо решить, чтобы финализировать дорожные карты, — пояснил Максим Орешкин. — Согласованы полностью вопросы в плане сельского хозяйства, связи, таможни, алкогольного рынка.

Александр Лукашенко по итогам переговоров заявил, что осталось решить «пару проблем» между Москвой и Минском. По его словам, для этого может состояться еще одна встреча с Владимиром Путиным в конце этого или начале следующего года. При этом, отметил белорусский лидер, «концептуально» две страны договорились по энергоносителям.

Хорошо, а надо лучше

Вопрос цены на топливо — один из главных в повестке двух стран. Владимир Путин на итоговой пресс-конференции, в частности, отметил, что Минск и так сейчас получает газ по самой низкой цене в $127 за тыс. куб. м. При этом РФ не может дотировать всю экономику Белоруссии , продавая газ по цене, аналогичной той, что установлена в некоторых российских регионах. Такой вариант возможен лишь при выполнении ряда условий, например, введении законов в сфере налогообложения и дотационной политики. Для этого однако нужно создать общие национальные органы — контрольные и эмиссионные — нужны общие правила в сфере антимонопольной политики, пояснил Владимир Путин.

Большая часть переговоров лидеров двух стран прошла в закрытом режиме. Возможно, именно в целях создания максимально благоприятной атмосферы для достижения компромиссов, Владимир Путин начал беседу в позитивном ключе, не затрагивая острые темы в присутствии журналистов.

— Совсем недавно, 8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора. Хочу сразу отметить, что несмотря на то, что многое — мы с вами это констатировали — не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные, — заявил Владимир Путин. — Когда мы начинали этот процесс, у нас товарооборот был $9 млрд. Сейчас он $35,5 млрд.

Александр Лукашенко поддержал коллегу и также сделал вначале акцент на положительных моментах двустороннего сотрудничества. Политик, в частности, подчеркнул, что между странами действует «единая таможня, единая граница, единая противовоздушная оборона, единая группировка вооруженных сил, созданная Россией и Белоруссией на западном направлении», а это чрезвычайно важно для развития двух стран.

Но белорусский лидер все же не сдержался и в своем вступительном слове решил слегка подпортить дружественную атмосферу, рассуждая о сложных отношениях между РФ и другими странами постсоветского региона.

— Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то и не разбежались, как это есть, допустим, у России с другими республиками постсоветского пространства, не только с Прибалтикой или Украиной, — настаивал на исключительности Белоруссии Александр Лукашенко.

Это заявление казалось излишним, однако, возможно, белорусский лидер хотел таким образом намекнуть на «успехи» Минска на международной арене. Ведь именно 20 декабря появилась информация, что Евросоюз предложил подписать Белоруссии пакет документов по упрощению выдачи виз и реадмиссии в январе 2020 года. При этом Минск готов сделать это в любой момент.

Переговоры между руководителями двух стран связаны с углублением интеграции во всех сферах жизнедеятельности и более четким построением Союзного государств, поэтому работа ведется поэтапно, уверен заместитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Вся работа, которая велась последние месяцы между отдельными министерствами, была направлена на то, чтобы дорожные карты были сформированы с учетом интересов и национальной безопасности обоих государств, подчеркнул парламентарий. По его словам, очень важно, что один из главных вопросов, связанный с энергоносителями, близок к решению.

— Россия нужна Белоруссии и наоборот. Прошедшая встреча открыла пути решения, чтобы в ближайшее время согласовать оставшиеся дорожные карты. Уверен, что это произойдет скоро, — заверил «Известия» депутат.

Впрочем, когда это случится — никто предсказать не берется. Сроки подписания дорожных карт уже неоднократно сдвигались.