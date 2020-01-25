Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ. Об этом 24 января заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, Минск не хочет зависеть от одной страны, поэтому начал переговоры со всеми странами, способными обеспечить Белоруссию необходимым количеством нефти.

В частности, Лукашенко отметил США, АОЭ и Саудовскую Аравию, с которыми у Минска, по его словам, «блестящие отношения».

«Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше», — цитирует белорусского президента БелТА.

В связи с тем, что Белоруссия и Россия не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, с 1 января поставки были остановлены, а затем лишь частично возобновлены.

По мнению Лукашенко, спор с Россией о нефти связан «со старым правительством, которое Путин отправил в отставку». Президент республики заверил, что Минск и Москва никак не могли договориться о цене на нефть, потому что российские компании требовали платить премию к цене на нефть $15–16 за тонну. Белоруссия такой подход сочла несправедливым.

21 января Лукашенко сообщил, что его страна будет стремиться к тому, чтобы закупать у РФ не более 30–40% нефти.