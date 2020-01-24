Лукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что разногласия с Россией вызваны тем, что Москва потребовала от Минска платить за нефть и газ по цене выше мировой. Об этом 24 января сообщило агентство БелТА.

По мнению главы государства, действия Москвы связаны «со старым правительством России», которое ушло в отставку 16 января. Лукашенко рассказал, что российские компании требовали от Минска платить премию к цене на нефть $15–16 за тонну.

«Что касается газа, нас кинули — не вывели нас на равные цены. Что касается нефти: платите больше, чем они продают полякам и немцам. Где такое видано?» — отметил Лукашенко.

Также он напомнил о налоговом маневре, из-за которого Минск теряет на вывозных таможенных пошлинах, и заявил, что Белоруссия настаивает на одинаковой цене газа с Россией, чтобы предприятия могли конкурировать в равных условиях. Белорусский лидер отметил, что он инициировал новые переговоры по нефти и газу с президентом России Владимиром Путиным.

«Прошло время, позиция изменилась. Я говорю: как так? А там уже руководители компаний и в правительстве умные дельцы, которые на нефтяной этой трубе сидят, накрутили его: мы (российские компании) там много теряем. Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия — послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти», — сказал он.

21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о готовности покупать нефть за пределами России по мировым ценам. При этом накануне стало известно, что Минск закупил 80 тыс. т норвежской нефти.

По словам белорусского лидера, его страна будет стремиться к тому, чтоб закупать у РФ не более 30–40% нефти. В качестве альтернативных поставщиков Минск рассматривает Польшу, Украину, Прибалтику, Казахстан и Азербайджан.