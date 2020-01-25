Россиянин Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Германии

Российский лыжник Александр Большунов в субботу, 25 января, победил в скиатлоне на 30 км на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

Результат Большунова — 1:13.40,6. Он опередил на 0,8 секунды норвежца Симена Крюгера. Замкнул тройку лидеров также представитель Норвегии Шур Рете (1,2).

Еще два россиянина Андрей Ларьков и Сергей Устюгов заняли шестое и 25-е места соответственно.

Соревнования стартовали 25 января и завершатся 26 января.

Ранее 24 января россиянка Алена Косторная стала лидером после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Второе и третье места также заняли россиянки — Анна Щербакова и Александра Трусова. Кроме того, российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в соревнованиях пар.