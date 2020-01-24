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Россиянка Горячкина проиграла матч за шахматную корону

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла бой за звание чемпионки мира действующей чемпионке — китайской спортсменке Цзюй Вэньцзюнь. Четвертая укороченная партия между соперницами завершилась ничьей на тай-брейке.

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Первая и вторая блицпартии также закончились ничьими, в третьей победила китаянка. Таким образом, счет по играм составлял 1,5:2,5, передает ТАСС.

12 игр с классическим контролем времени между шахматистками также закончились ничьей по играм — 6:6 (обе выиграли по три партии, шесть поединков завершились ничьей).

Цзюй Вэньцзюнь стала чемпионкой в 2018 году, обыграв другую китайскую спортсменку Тань Чжунъи, которая, в свою очередь, забрала шахматную корону у россиянки Екатерины Лагно. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) Вэньцзюнь занимает второе место, уступая только китаянке Хоу Ифань, которая сначала перешла в мужские соревнования, а затем объявила о перерыве в карьере.

Горячкина выигрывала чемпионаты мира в возрастных категориях до 10 и до 14 лет, а также чемпионаты Европы до 12 и до 14 лет. В 2012 году стала самым юным в мире международным гроссмейстером среди женщин, показав второй результат в истории после Хоу Ифань. В составе сборной России стала чемпионкой мира (2017) и трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019). Как отмечает «Газета.ру», она также является победительницей турнира претенденток (2019).

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