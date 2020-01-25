Прямой эфир
Сюжет:

Иран сообщил об отправке в тюрьму сбившего украинский Boeing

0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Rouzbeh Fouladi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Человек, чьи действия привели к крушению лайнера «Международных украинских авиалиний» (МАУ) в Тегеране, находится в тюрьме. Об этом в субботу, 25 января, заявил глава министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Ракета уводит в небо: Иран выплатит миллионы за украинский Boeing
Тегеран пообещал наказать ответственных за трагедию

«Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме», — цитирует его ТАСС со ссылкой на агентство ИСНА.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли.

Сначала Иран отрицал свою причастность к инциденту, но 11 января признал, что лайнер был непреднамеренно сбит ракетой из-за «человеческой ошибки». В Корпусе стражей исламской революции объяснили, что система ПВО страны приняла лайнер за крылатую ракету, а у оператора связи было пять секунд на принятие решения, и он сделал неправильный выбор.

Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским принес извинения, выразил соболезнования и пообещал наказать виновных. 14 января стало известно об аресте нескольких человек по данному делу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В раде потребуют извинений от Тегерана за крушение самолета МАУ
В ООН призвали к прозрачному расследованию крушения самолета МАУ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020