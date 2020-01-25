«Подколзин прошел период адаптации во взрослом хоккее»

В среду в Лозанне завершились III зимние юношеские Олимпийские игры. Российские спортсмены выиграли общий зачет — 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей. Среди триумфаторов были и наши хоккеисты. Сборная 2004 года рождения на групповой стадии обыграла Канаду (6:2), Данию (9:0), в полуфинале разгромила Финляндию (10:1), а в финале одолела США (4:0).

Главный тренер команды Владимир Филатов широкую известность получил благодаря прошлогоднему успеху на юниорском чемпионате мира в Швеции. Там сборная России впервые за 10 лет вышла в финал турнира среди игроков не старше 18 лет, лишь в овертайме проиграв хозяевам со счетом 3:4.

Капитаном той команды был один из самых талантливых хоккеистов России Василий Подколзин — он входил в число лидеров молодежной сборной и на недавнем чемпионате мира в Чехии, где наши также взяли серебро. А на этой неделе в составе петербургского СКА нападающий забил свой первый гол в КХЛ. Также на чемпионате в Швеции отметились вратарь СКА Ярослав Аскаров и форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров, который может поехать на следующее молодежное мировое первенство.

В четверг после прилета из Лозанны Владимир Филатов дал интервью «Известиям», в котором поделился впечатлениями от юношеской Олимпиады, рассказал о специфике работы с 15-летними игроками и оценил нынешний сезон Подколзина, Аскарова и Амирова.

— Какие моменты на этой Олимпиаде были самыми сложными?

— Могу отметить, что мы подготовились хорошо во время сбора в Новогорске. ФХР создала прекрасные условия, и за счет длительной целенаправленной подготовки мы одержали победу в Лозанне.

— Сильно отличается специфика подготовки 15-летних ребят по сравнению с хоккеистами 17 лет, с которыми работали на прошлогоднем юниорском чемпионате мира?

— Наверно, да. Потому что, с точки зрения общефизической подготовки, мы не делали акцент на силовые упражнения, через которые проходят в том возрасте, когда играют на юниорском уровне. Конечно, учитывая возрастные особенности, мы не так нагружали ребят, как 17-летних. Всё-таки в Лозанне играли еще дети.

— А как насчет тактики?

— По тактике работы много. Главным образом, в оборонительных действиях. А что касается атаки, то там приоритетом является творчество пацанов. Потому что ребята способные и талантливые. И мы не хотим ограничивать их технические навыки. Поэтому даем возможность показывать лучшие качества.

— В этом возрасте можно оценивать перспективы игроков?

— Ни в коем случае не буду оценивать. Мне кажется, это совсем неблагодарное дело, поскольку у этих ребят еще 2,5 года до юниорского чемпионата мира.

— На ваш взгляд, отношение сборных к юношеской Олимпиаде серьезное?

— Как мне сказали, и как я проанализировал, на этих Играх были почти все лучшие хоккеисты 2004 года рождения. Так что у всех команд было достаточно серьезное отношение.

— На турнире ощущалась принципиальность противостояния с Канадой и США?

— Пока в этом возрасте она не ощущается. Конечно, ребята из Канады и Америки хотели победить, но мы были лучше.

— ФХР только недавно запустила программу подготовки «Красная машина». Можно сказать, что хоккеисты, игравшие в Лозанне — первые, по которым можно будет оценивать работу этой системы?

— На сегодняшний момент да. Работа Национальной программы подготовки хоккеистов видна. Мы в любом случае прививаем общую систему игры сборных команд России. Но всё будет зависеть от того, как ребята станут прогрессировать в своих клубах. Если не уедут за границу, то будет здорово. Потому что здесь в России мы сможем отслеживать и корректировать их развитие.

— А проблемы с возможными отъездами хоккеистов начнутся скоро?

— Думаю, уже сейчас их начнут отслеживать. А проблемы с отъездом появятся в следующем году. После окончания летнего периода, осенью, первые пташки полетят.

— Есть уверенность, что игроки этой команды не заболеют звездной болезнью?

— Мы на это надеемся. А в плане характера сейчас к ним вопросов нет. И порадовало, что никто из ребят из командной игры не вываливался и не давал поводов обвинять себя в недостатке мотивации.

— Уже успели посмотреть первый гол Подколзина в КХЛ в составе СКА?

— Мы списывались с Подколзиным после того, как он забросил шайбу. Вася поздравлял нас с победой в одном из матчей юношеской Олимпиады. Я посмотрел его гол, пожелал ему не останавливаться, продолжать начатое дело. Потенциал хоккеиста очень велик. Он большой работяга и талант. Не сомневаюсь, что у него всё получится. Сейчас прошел период адаптации во взрослом хоккее, и дальше должно быть только лучше.

— Наряду с Подколзиным главными звездами вашей юниорской сборной считались Ярослав Аскаров и Родион Амиров. В результате Аскаров провел непростой молодежный чемпионат мира, где его дважды меняли в воротах на Амира Мифтахова. А Амиров вообще не попал на турнир. С чем связываете их трудности?

— Вы знаете, Ярославу сложно. Во-первых, он 2002 года рождения. Поехал на МЧМ, где в основном играли ребята на два года старше. Во-вторых, я считаю, что у Аскарова сейчас проходит довольно неплохой сезон. Он играет в ВХЛ, среди мужчин, хотя ему всего 17 лет. Я бы не стал оценивать его перспективы туманно. И про Родиона скажу то же самое. Он большую часть сезона, особенно первый его отрезок, провел в КХЛ, много играл. В «Салавате Юлаеве» у него было достаточно времени на площадке. Да, не попал на МЧМ, но турнир не по его возрасту. Я надеюсь, что Амиров через год попадет на это соревнование и проявит себя. У хоккеиста хороший потенциал, техника. Он очень профессионально относится к своим обязанностям. Поэтому думаю, в дальнейшем у Родиона не должно возникнуть проблем.

— Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин говорил, что не взял на МЧМ Амирова, потому что он игрок первых двух звеньев, где уже были хоккеисты, а в нижние сочетания его нет смысла ставить. Наставник «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин с ним согласился. А вы что думаете о Родионе?

— Хороший вопрос. У каждого тренера свое мнение. Я Родиона и в меньшинстве использовал — он неплохо там себя проявил. Но, возможно, другие специалисты видят по-другому. Для меня Амиров — универсальный игрок.

— В прошлом году в первом раунде драфта НХЛ Подколзина под десятым номером выбрал «Ванкувер Кэнакс». На ваш взгляд, Василию еще рано туда ехать?