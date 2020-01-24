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Песков рассказал о голосовании по поправкам в Конституцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию России не будет простой формальностью. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 января.

Отвечая на вопрос, что будет, если народ выскажется против, представитель Кремля сказал, что «не будет говорить о микромодальностях».

«Мы подчеркивали, что это именно решение президента устроить такое голосование. Оно не является формальностью, будет именно голосование «за» или «против», — отметил он.

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Отвечая на вопрос, может ли голосование состояться до или после подписания президентом соответствующего закона о поправках, Песков сказал, что «порядок и сроки» будут уточнены и «сейчас разрабатываются». Ранее возможность голосования после подписания законопроекта допустил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Павел Крашенинников. Политик объяснил, что в силу вступят только нормы, за которые проголосуют граждане.

Ранее, 23 января, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, который входит в рабочую группу по подготовке поправок, сообщил, что вопрос, когда пройдет голосование по поправкам в Основной закон государства — до подписания соответствующего законопроекта президентом России Владимиром Путиным или после, — пока обсуждается.

В рабочую группу по подготовке поправок, которую распорядился создать и утвердил президент, вошли 75 человек, — политики, законодатели, ученые и общественные деятели. Глава Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева стал ее сопредседателем, также как Крашенинников и Клишас.

Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию во время обращения с посланием к Федеральному собранию 15 января. За каждую из инициатив он предложил проголосовать гражданам России и поручил разработать формат голосования. По словам источников, оно может состояться до мая этого года.

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