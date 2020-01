Два истца, два конца: соратника Ассанжа обвинили в кибератаке

Федеральная прокуратура Бразилии предъявила американскому журналисту Гленну Гринвальду обвинение в пособничестве хакерам, которые взломали переписку чиновников. Последние занимались масштабной антикоррупционной операцией «Автомойка», которая закончилась перестановками в правительстве. Представители международных организаций по защите журналистов заявили «Известиями», что данный прецедент — сигнал тревоги для всех работников СМИ в Бразилии, где свобода прессы под угрозой. Есть вероятность, что Гленн Гринвальд разделит участь создателя WikiLeaks, который находится в заключении с апреля 2019 года.

Глобальная мойка

В июле информационный портал Гленна Гринвальда Intercept опубликовал переписку министра юстиции Бразилии Сержиу Мору, который координировал с гособвинителями дело против экс-президента Луиса Лулы да Силвы якобы в обход закона. Именно Мору, занимающий на тот момент должность федерального судьи, вынес обвинительный приговор «Луле». Всего антикоррупционная операция «Автомойка» «вывела на чистую воду» 47 представителей политической элиты из правящей на тот момент коалиции президента Дилмы Руссеф. Ей был объявлен импичмент, к власти пришел председатель партии бразильского демократического движения и прогресса Мишел Темер, но и его вскоре обвинили в получении взятки.

Сейчас во главе государства стоит Жаир Болсонару, о диктатуре которого неоднократно писал Гленн Гринвальд. Материалы Intercept намекали на коррупцию и в правительстве сегодняшнего лидера Бразилии, а именно в министерстве юстиций Сержиу Мору. За этим последовала соответствующая реакция. Летом 2019 года президент публично выдвинул угрозы в адрес журналиста Гринвальда.

— Жаир Болсонару еще в прошлом году публично предлагал бросить Гленна Гринвальда в тюрьму, заявив, что он «совершил преступления» (без доказательств), — отметил в статье для The Guardian директор фонда свободы прессы Тревор Тимм.

Два истца, два конца Президент Бразилии Жаир Болсонару Фото: REUTERS/Adriano Machado

Он утверждает, что обвинения против Гринвальда можно объяснить тем, что он вступает в спор с существующим правительством. Уличив в махинациях министра юстиций Моро, который отправил в тюрьму главного соперника Болсонару экс-президента Лула да Силву, журналист сделал опасный шаг.

В разговоре с «Известиями» заместитель директора Института Латинской Америки РАН, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов заявил, что это дело, безусловно, носит политический характер, но всё не так очевидно.

— О тенденциозности не застрахован никто, тем более если дело связано с экс-президентом , — отметил политолог.

Он пояснил, бывший глава государства смог вывести из состояния бедности 30 млн своих соотечественников, за что вместо памятника получил 12 лет колонии.

Сейчас Луис Лула да Силва находится на свободе, так как суд постановил, что арест осужденных лиц должен проводиться после завершения всех апелляций. Когда он подал первую апелляцию срок отбывания наказания с 9 лет увеличили до 12. Гленн Гринвальд пытался разобраться в сути данного дела.

Журналист без границ

Расследования Гленна Гринвальда начались в редакции The Guardian. Именно там журналист опубликовал разоблачения Wikileaks Джулиана Ассанжа и документы Эдварда Сноудена о массовой слежке американских спецслужб граждан по всему миру.

В 2014 году американский журналист перехватил эстафету у коллеги, создав на территории Бразилии интернет-издание The Intercept. «Перехват» Гринвальда cчитают преемником WikiLeaks, ведь целью обоих изданий является привлечение к ответственности влиятельных правительственных и корпоративных группировок.

Сначала на портале размещались документы, которые раскрывают тайны американского правительства. В 2019 «Intercept» добрался и до своего государства, опубликовал ту самую переписку, из-за которой у Гринвальда сейчас проблемы.

Два истца, два конца Люди в масках Эдварда Сноудена во время выступления Гленна Гринвальда Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

Сегодня первым забил тревогу бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, назвав дело Гленна Гринвальда «абсолютно красным сигналом». О том, что администрация Болсонару пытается дать ответ создателю портала Intercept, говорят и другие представители журналистского сообщества.

— Обвинения бразильских прокуроров демонстрируют либо полное незнание того, что такое журналистские расследования, либо попытки запугать и отомстить за свободное осуществление критической журналистики, — заявили «Известиям» в международной организации «Репортtры без границ» , которая занимается защитой свободы прессы.

Также защитники заявили, что этот прецедент касается не только Гленна Гринвальда, и его следует с большой обеспокоенностью воспринимать всем журналистам, работающим в Бразилии.

— Обвинение в адрес Гринвальда в преступной деятельности — это пугающий сигнал в момент, когда бразильские СМИ вс\ чаще подвергаются нападкам со стороны чиновников в своем правительстве, — заявила «Известиям» координатор Комитета защиты журналистов (Committee to Protect Journalists) в Южной и Центральной Америке Натали Саутвик.

Перехват

Получивший премию Пулитцера за деятельность на пользу обществу, а именно за серию публикаций о разоблачении программ слежения, Гринвальд даже после выдвинутых ему обвинений не предает свое дело.

— Я сейчас работаю над новыми отчетами и буду продолжать этим заниматься, — заявил журналист в своем интервью для Daily best.

Два истца, два конца Глен Гринвальд Фото: REUTERS/Lucas Landau/

Редактор The Intercept напомнил о том, что многие смелые бразильцы пожертвовали своей свободой и даже жизнью ради демократии в стране, поэтому он как никогда чувствует свою профессиональную ответственность.

Пока Гленн Гринвальд остается на свободе, ведь он не является фигурантом уголовного расследования по этому делу. Прокуратура внесла журналиста в список обвиняемых, потому что он лишь консультировал своих коллег, которые перехватывали сообщения чиновников. В опубликованном на официальном сайте федеральной прокуратуры Бразилии документе говорится о том, что журналист не был целью расследования, а включение его в список обвиняемых объясняется мерами предосторожности.

Тем временем его коллега Джулиан Ассанж продолжает находиться в британской тюрьме. Несмотря на то, что 24 января его перевели из одиночной камеры в общее крыло, ему все еще грозит срок до 175 лет. В 2010-м он опубликовал в Wikileaks документы, связанные с военными операциями в Сирии. Позже другие данные американской армии от журналиста получили такие крупные международные издания как The Guardian, Der Spiegel и The New York Times, Le Monde. Тогда издания называли его человеком года и заполоняли свои полосы разоблачающими фактами. Сейчас Le Monde пишет, что в тюрьме Белмарш погибает этот самый человек, а вместе с ним — их честь. После того, как власти Эквадора выдали Ассанжа, преследования закончились физическим заключением.

Два истца, два конца Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в Вестминстерском магистратском суде Лондона Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Не так давно Гленн Гринвальд говорил о нарушении прав журналиста, призывая не быть безразличным к судьбе Ассанжа. Сейчас все журналистское сообщество надеется на то, чтобы Гринвальд не «перехватил» участь основателя Wikileaks, над которым 24 февраля состоятся суд по запросу США об экстрадиции.