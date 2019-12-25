BMW отзовет в России более 19 тыс. автомобилей
Немецкая компания BMW отзывает с российского рынка для ремонта 19 087 автомобилей X6 и X6M, проданных с сентября 2017 года по настоящее время. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Росстандарта.
По данным ведомства, отзывная кампания проводится из-за креплений детских сидений ISOFIX, которые могут разрушиться в процессе эксплуатации.
Официальные дилеры компании BMW проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в сервисный центр для бесплатной диагностики и ремонта креплений.
29 октября сообщалось, что компания Lamborghini приняла решение отозвать в России 27 автомобилей Aventador из-за проблем с электроникой.