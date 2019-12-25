Дело о пытках в ярославской колонии направлено в суд

Два бывших сотрудника исправительной колонии (ИК-8) Федеральной службы исполнения наказаний России по Ярославской области предстанут перед судом за избиение заключенных в ИК-1. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России в среду, 25 декабря.

«Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области. Уголовное дело направлено в Заволжский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу», — отмечается в сообщении.

Фигуранты обвиняются в превышении должностных полномочий по ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Уголовное дело возбудили после того, как 24 августа 2018 года была опубликована запись со сценами насилия в отношении осужденных ИК-1 УФСИН России по Ярославской области. По данным следствия, в ноябре 2016 года обвиняемые, которые должны были обыскать осужденных ИК-1, в коридоре на пути от камер содержания до помещения для личного обыска избили трех мужчин. Причиненные им повреждения не повлекли вреда здоровью.

Главное следственное управление Следственного комитета России продолжает расследование против руководителей колонии и неустановленных соучастников.

12 октября 2018 года сообщалось, что после появления летом того же года информации о пытках в ярославской колонии УФСИН провело проверки, в ходе которых было выявлено 168 случаев нарушений в колониях при применении к заключенным силы и спецсредств.