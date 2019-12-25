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В Госдуме назвали своеобразной идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Идея переговоров по проблеме российско-грузинских отношений в «нормандском формате» выглядит своеобразной. Об этом в среду, 25 декабря, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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«Эта позиция подставляется мне достаточно своеобразной, потому что эти проблемы касаются двух стран прежде всего, и разрешать их должны две страны», — цитирует его «РИА Новости».

Новиков отметил, что «нормандский формат» применительно к самопровозглашенным Донецкой и Луганской народных республик — «особая ситуация», а также добавил, что это две абсолютно разные ситуации. Депутат подчеркнул, что такой формат применительно к российско-грузинским отношениям выглядит «искусственно притянутым».

Накануне грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Первому каналу общественного вещателя Грузии рассказала, что Тбилиси рассматривает вариант ведения переговоров с Москвой по примеру «нормандского формата».

Кроме того, глава государства заявила о намерении «сломить» ситуацию вокруг отношений Москвы и Тбилиси, однако подчеркнула, что Грузия не готова идти на уступки.

В октябре Москва уже выражала надежду на нормализацию отношений с Тбилиси. Информация об этом появилась после встречи представителей МИД двух стран.

В июле было прервано авиасообщение между Россией и Грузией. В конце того же месяца жители Батуми выступили за налаживание отношений между странами.

20 июня тысячи демонстрантов начали штурм парламента. Они требовали отставки спикера и руководителя МВД из-за участия депутата Госдумы Сергея Гаврилова в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. Недовольство оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя национального парламента.

Дипломатические отношения между Тбилиси и Москвой были разорваны в 2008 году по инициативе грузинской стороны. В настоящее время диалог между странами поддерживается только в рамках Женевских дискуссий и переговоров в формате Абашидзе–Карасин.

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