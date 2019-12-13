В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией. Об этом он сказал в пятницу, 13 декабря, в ходе выступления в парламенте.

«По нашим подсчетам, из-за авиасанкций наша страна получила доход от сферы туризма на $300 млн меньше. Заявления о прекращении Россией авиасообщения, а также распространение информации о введении других формальных или неформальных торговых санкций создали ожидания обесценивания обменного курса», — приводит его слова ТАСС.

Взаимоотношения Москвы и Тбилиси осложнились после массовых антироссийских протестов, начавшихся в грузинской столице 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера грузинского парламента. Результатом антироссийских выступлений стал временный запрет авиасообщения между Россией и Грузией.

По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией, по предварительным расчетам, составят около 3 млрд рублей. Минтранс пообещал рассмотреть вопрос компенсаций авиаперевозчикам.

27 ноября стало известно, что запрет на авиасообщение с Грузией может быть снят в первой половине 2020 года. Об этом рассказал «Известиям» информированный правительственный источник.