Пушков заявил о стремлении России к стабилизации отношений с Грузией

Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что Москва заинтересована в стабилизации отношений с Тбилиси. Об этом он рассказал на встрече в Совфеде с экс-спикером парламента Грузии, лидером оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение Нино Бурджанадзе, в четверг, 5 декабря.

«После кризиса полугодичной давности, как нам представляется, очень важным является сохранение политической стабильности в Грузии, решение всех спорных вопросов путем внутреннего диалога. Мы считаем, что стабильная Грузия — это Грузия, у которой будут и более стабильные отношения с Россией, в данном случае внутренняя стабильность дает основания рассчитывать и на стабильность в двусторонних отношениях», — цитирует Пушкова ТАСС.

Он объяснил, что Россия ищет способы улучшений взаимодействия в политической и информационной сферах, а также на площадке Совета Европы. По словам Пушкова, на встрече обсуждался политический контекст отношений между РФ и Грузией. В этом вопросе, подчеркнул сенатор, Россия исходит из принципа невмешательства в дела другой страны,а также считает важным сохранение стабильности в Грузии.

«После кризиса полугодичной давности, как нам представляется, очень важным является сохранение политической стабильности в Грузии, решение всех спорных вопросов путем внутреннего диалога», — добавил Пушков.

В октябре Москва уже выражала надежду на нормализацию отношений с Тбилиси. Информация об этом появилась после встречи представителей МИД двух стран.

В июле было прервано авиасообщение между Россией и Грузией. В конце того же месяца жители Батуми выступили за налаживание отношений между странами.

20 июня тысячи демонстрантов начали штурм парламента. Они требовали отставки спикера и руководителя МВД. Поводом стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова на 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. Недовольство оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя национального парламента

В настоящее время между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны по инициативе Тбилиси в 2008 году. После этого диалог между Москвой и Тбилиси поддерживается только в рамках Женевских дискуссий.